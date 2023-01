Ricochet: “2023 va a ser mi año”

Ricochet se clasificó para el Royal Rumble 2023 venciendo a Top Dolla en SmackDown esta semana. Pero no tuvo tiempo de festejar puesto que fue atacado posteriormente por Hit Row, quienes dieron su cambio a rudo. Afortunadamente, fue salvado por Braun Strowman. De todo esto estuvo hablando “The One and Only” recientemente en WWE Digital Exclusive.

► El 2023 de Ricochet

“Primero que nada, quiero decir que Top Dolla, B-Fab, Adonis, todos ellos, creen que me engañaron. Felicitaciones, muchachos. Pero solo quiero que sepan que esta no es la primera vez que alguien me golpea después de un combate, y probablemente no será la última vez que alguien me golpea después de un combate. Así que lo siento mucho por vosotros, pero hice exactamente lo que dije que iba a hacer. Eso es lo que hice esta semana, me ocupé de los negocios, me ocupé de Top Dolla y entré al Royal Rumble. Claro, me dieron un par de golpes bajos después, pero es por eso que siempre tienes un monstruo en el bolsillo. Afortunadamente, tuve la suerte de tener a alguien con quien he creado una especie de alianza, un vínculo, una amistad, por así decirlo, alguien con quien he estado bastante cerca recientemente, y ese es Braun Strowman; salió y me cubrió las espaldas.

“El Royal Rumble, ¿cómo te preparas para él? ¿Cómo se prepara alguien para el Royal Rumble? No sé si hay una manera en que puedas prepararte para el Royal Rumble. Es tan diferente, hay tanta gente en el combate, hay tantos objetos, hay tantas cosas involucradas en esto que es un poco difícil prepararse para ello. Pero creo que voy a hacer lo que siempre hago, y eso es ser resistente, estar decidido y luego ser esa persona que nadie pueda detener, como lo fui esta noche, como lo he sido en las últimas dos semanas. Voy a tomar todo este impulso de las últimas dos semanas y pasarlo del año pasado a este año y que continúe hasta el Royal Rumble. Sé que todos dicen que van a ganar el Royal Rumble, todos dicen que será su año. Pero sé que este año será el año de Ricochet, y es no va a parar con el Royal Rumble. Va a continuar durante todo el año, y más allá. Así que el Royal Rumble va a ser increíble”.

¿Pensáis que Ricochet tendrá en 2023 su mejor año en la WWE?