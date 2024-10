El ex luchador de WWE «The Model» Rico Constantino debutó en AEW. ¿Qué diferencias encontró entre los vestidores? Y, ¿cómo se dio su aparición en WrestleDream, donde acompañó a MxM Collection en su combate en The Acclaimed? El veterano responde a ambas cuestiones en Stylin.

► Los vestidores de WWE y AEW

«Acabo de entrar al vestuario de AEW, y fue un cambio total en comparación con WWE en los años 2000. Todos eran amables, no sentías esa pesadez en el aire, la gente realmente estaba hablando entre sí y llevándose bien. Tienen muchas cosas buenas. Pude ver a muchos chicos que estuvieron en WWE, y todos en el vestuario se acercaron a mí en algún momento y me agradecieron por mi carrera y lo que hice con mis personajes. El vestuario era fantástico, los ejecutivos como Sonjay [Dutt] y demás, conocí a Mr. Khan. Mr. Khan me sorprendió. Dijo: ‘Te recuerdo de ‘American Gladiators. Era un gran fan.’ Eso fue hace 34 años [ríe]. Todos se acercaron y me agradecieron por estar allí, dijeron que apreciaban mi trabajo, lo que hice en el pasado. Se sintió muy bien que alguien apreciara tu trabajo. Debe haber hecho una diferencia porque después de 19 años, todavía me recuerdan.»

Obviamente, Rico también notaría una gran diferencia si entrara al vestidor actual de WWE.

► Apareciendo en WrestleDream

«Los ejecutivos de AEW llamaron y dijeron que su equipo, MxM Collection, necesitaba mi orientación porque se iban a enfrentar a The Acclaimed, y adivina quién era el manager de The Acclaimed? El saggy-ass Billy Gunn. Mi antiguo cliente. La mayor decepción de toda mi ilustre carrera. Cuando escuché eso, estaba en el avión. Enviaron un avión privado, subí a ese, volé a Seattle y comencé a trabajar con Mason y Mansoor, preparándolos. Luego, tuvimos el combate, y las cosas se volvieron locas, todos salieron, y mi chico estaba intentando, Mansoor estaba intentando en el ring. Simplemente entré al ring, no hice nada, pero estaba tratando de levantarlo para darle impulso, posiblemente para obtener una buena victoria por cuenta fuera. Así que lo estaba jalando, y me resbalé, y sin que yo lo supiera, Billy Gunn se acercó por detrás, y estaba en el ring conmigo. No se supone que debíamos luchar. Él me estaba diciendo todas estas cosas, y yo dije, espera un minuto, eres irrespetuoso. Así que traté de darle una patada giratoria. Fue rápido. Me atrapó el pie, me pateó en el estómago y me dio un Fameasser. Tuvo la audacia de darme un Fameasser. El saggy-ass Billy Gunn.»