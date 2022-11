Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS hace unos meses, Ricky «The Dragon» Steamboat regresará al ring a sus 69 años de edad. Y será muy pronto. El próximo domingo 27 de noviembre, en un evento desde la Dorton Arena en Raleigh, North, Carolina.

La compañía promotora será Big Time Wrestling. Y el cartel, no está para nada mal. El show se llamará Return Of The Dragon, y allí veremos a Steamboat hacer equipo con los actuales Campeones Mundiales de Parejas ROH y Campeones Mundiales de Parejas IWGP, FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler), y se enfrentarán a Black Machismo Jay Lethal, Arn Anderson y un luchador sorpresa. Arn Anderson manejará a este grupo.

► Ricky Steamboat explica por qué luchar a sus 69 años

Y para acabar de promocionar el show, Steamboat concedió recientemente una entrevista a Wrestling Inc., y allí reveló por qué razón decidió volver al ring y habló de todo su proceso:

«Fue muy difícil. Y antes de que pudiera dar una respuesta final, el mes pasado tuve que ir a la academia de lucha libre de Tom Prichard y de Glenn Jacobs, no sé si ese nombre te suena… A las afueras de Knoxville, Tennessee…

«Y me he aventurado a ir a esa academia de lucha libre una o dos veces por semana durante el último mes, para recuperar algo de mi nivel. Sin embargo, aprendí más acerca de mis limitaciones. Ahora tengo nuevas limitaciones, y estoy tratando de solucionarlas.

«Pero, bueno… Tú me preguntaste el porqué. Y la verdad es que pensé que, entre más esperara para volver al ring, muchas menos posibilidades iba a tener. Cumpliré 70 años en febrero y la madre naturaleza te sorprende. Y cuanto más envejeces, te sorprende más rápido. Y la Dorton Arena de Raleigh ocupa un lugar especial en mi corazón.

«En esa arena subí al ring contra Harley Race, y también fue la prima vez en donde luché contra alguien durante 60 minutos. Así que Raleigh guarda un recuerdo muy querido y cercano para la lucha libre, de todos los demás lugares en donde he estado.

«Sí, puedes pensar en mi lucha contra Macho Man Randy Savage en el Silverdome en Pontiac, Michigan, en WrestleMania 3. Sin embargo, no hablo de esa lucha. El combate que te dijo no fue grabado para la televisión, tampoco fue emitido en vivo, fue lo que llamamos una lucha regular de un House Show.

«Sin embargo, ¡qué noche fue para mí estar en el ring y luchar por 60 minutos con el campeón! Así que, por esa misma razón… Y agradezco mucho a los fanáticos en Raleigh que me han apoyado a lo largo de los años. Jim Crockett era el promotor en ese entonces y luché allí desde 1977 hasta 1985. Así que esos ocho años de estar luchando en ese territorio es una muy buena etapa para mí».