Ricky Starks fue uno de los oponentes que tuvo CM Punk durante su estancia en AEW. Lucharon en cuatro ocasiones, entre las que destacan dos manos a mano, uno en la final del Torneo de la Fundación Owen Hart donde el «Absolute» salió victorioso, y otro en Collision con la leyenda viviente Ricky «The Dragon» Steamboat por el «Verdadero Campeonato Mundial», el cual el oriundo de Chicago retuvo. La suya fue una de las principales historias en el programa de los sábados de junio a agosto de 2023.

► La promo posdespido

De hecho, estaba previsto que ambos se vieran las caras en All Out, sin embargo, el «Best in the World» fue despedido de la casa Élite después de «All In». Tony Khan hizo el anuncio y al día siguiente el mismo Ricky hizo una promo en televisión (fue un programa grabado previamente). De ella se acuerda en su reciente entrevista en Insight with Chris Van Vliet:

«Antes de salir, estaba nervioso, pero supongo que no me daba cuenta realmente de lo que estaba a punto de suceder. Estaba tan frustrado de una manera tan hermosa y orgánica. El día anterior, Tony sale y anuncia que Punk se ha ido. De hecho, abrí ese show con una promo. Mira la promo. Muy buena, y puedes darte cuenta un poco de lo que estaba pasando. Estaba tan frustrado por cómo se estaban dando las cosas. Nunca olvidaré cuando alguien me dijo: ‘Solo sé agradecido de que siquiera tienes un trabajo.’ Nunca olvidaré esa sensación de, ‘¿Cómo te atreves?’ No me digas que esté agradecido por algo por lo que he trabajado muy duro. Esa idea de: ‘Sé que tienes hambre de una cena. Aquí tienes un pan a medio comer. No, espera, déjame quitarte eso. Aquí tienes unas migajas.’ Al diablo contigo. No me digas que esté agradecido por algo. No vives mi vida ni entiendes las cosas por las que he pasado para llegar a este momento. Eso realmente me encendió. Cuando llegó el domingo, estaba emocionado, pero no me daba cuenta de lo que me esperaba ni de lo que iba a ser capaz de hacer. Bryan también tenía esa lesión, y tuvimos que lidiar con eso».