«The Absolute» Ricky Starks lleva tiempo fuera de la programación de AEW y se desconoce cuando (o si) va a volver, pero Tony Khan decía hace casi dos meses que le gustaría tenerlo de regreso.

► «Ricky Starks podría ser perfecto para WWE»

Mientras, el miembro del Salón de la Fama Booker T considera la posibilidad de que se una a la WWE:

«Creo que encaja perfectamente. En serio. Tiene esa apariencia, esa actitud. Su nombre ya era conocido antes de que él llegara, así que eso ya dice mucho sobre Ricky Starks. El tipo cree en sí mismo. Eso es algo que puedo decir, casi como sobre Ethan Page. Ricky Starks, este chico, tiene algo, no sé qué es. La gente siempre lo compara con The Rock. Personalmente, no lo veo. No lo veo. Pero su estilo de promo, su forma de vestir quizás, tal vez su apariencia, no sé. Pero la gente lo compara mucho con The Rock», apunta el veterano en su pódcast, The Hall of Fame.

Starkz también podría tomar ejemplo de Ethan Page, quien dejó la casa Élite para apostar por sí mismo en la WWE y hasta ahora ha sido un éxito: es el Campeón NXT.

«Siento que el chico tiene algo. Personalmente, no sé qué es todavía. Pero es como con Ethan Page. Dije lo mismo sobre Ethan Page, y el chico tiene algo. Veamos exactamente qué es. Y Ethan Page definitivamente ha cumplido hasta ahora en NXT. Me encantaría ver a alguien como Ricky Starks, no digo que deba hacer ese salto ni nada por el estilo. Pero si apareciera en NXT, creo que sería una gran adición«, añade el antaño King Booker.

¿Te gustaría que Ricky Starks llegara a WWE o prefieres que siga en AEW?

