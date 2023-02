Ricky Starks se niega a terminar con Chris Jericho

Ricky Starks lleva meses lidiando con la Jericho Appreciation Society de Chris Jericho. Tras haber pasado por Daniel Garcia, Jake Hager, Angelo Parker y Matt Menard cualquiera pensaría que vencer al jefe de la facción daría por terminada la rivalidad pero eso no fue así. El ex Campeón FTW derrotó al ex Campeón Mundial AEW el 4 en Dynamite pero siguen yendo y viniendo. Y eso también se debe a que el “Absolute” no quiere acabar con “The Ocho”, no quiere acabar con Jericho. Así mismo lo explica en su reciente entrevista en Bleacher Report.

> Ricky Starks no terminó con Chris Jericho

“Bueno, creo que, para mí, no se trata solo de vencer a Chris, sino que realmente solo quiero probar un punto aquí, un punto que me impediría sentirme avergonzado, y me niego a terminar con algo solo porque conseguí una victoria contra Jericho. Además de eso, cuanto más derroto a JAS, más puedo mostrar los puntos débiles de todo el grupo. De hecho, estoy realmente concentrado en asegurarme de ser más astuto que Chris, a toda costa. Así que creo que tener una segunda oportunidad en ese tipo de redención es lo que estoy deseando.

Starks señala también que no está impresionado con la carrera de Jericho, una de las más grandes de la historia de la lucha libre profesional:

“No estoy impresionado. No veo nada de lo que todos los demás ven. Tal vez, en realidad, ya sabes, veo un poco de eso, pero no lo suficiente como para impresionarme. Y, en las grandes palabras de Shania Twain, ‘Eso no me impresiona mucho’“.

