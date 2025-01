Ricky Starks rompe el silencio sobre su futuro

En el evento especial de la compañía House of Glory, llamado «Watch the Throne» (2025), del 17 de enero, luego de que su combate terminara por descalificación, ante Mike Santana.

«The Absolute» Ricky Starks dijo lo siguiente sobre el cuadrilátero.

Lo anterior es relevante puesto que Starks está en el congelador de la programación de AEW.

El usuario DraVen en X compartió el vídeo de lo que pasó luego de la lucha mencionada líneas arriba.

Ricky Starks after his match with Santana tonight, thanks the fans and everyone for all the messages and for checking up on him.

“A lot of y’all have not seen anything yet from me.”

