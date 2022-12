Ricky Starks quiere el Campeonato TNT en 2023

Ricky Starks está terminando el 2022 de buena forma, enfrentando a MJF a quién aún quiere enfrentar por el Campeonato AEW, y rechazando a Chris Jericho y su Jericho Appreciation Society.

En este momento, Stark está creciendo y posiblemente se convierta en una de las grandes estrellas de la compañía en el futuro. Actualmente, tiene varias cosas en mira para 2023 y aunque no sabe si podrá tener una nueva oportunidad por el Campeonato AEW, sí quiere tener en sus manos el Campeonato TNT si no puede hacerse del primero.

«Me encantaría ganar el Campeonato TNT, si no consigo antes el Campeonato de AEW. Son cosas que quiero hacer», comentó en entrevista en Casual Conversations with the Classic.