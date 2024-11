Ricky Starks: «No me vi mal contra Adam Copeland»

Durante el episodio de AEW Collision del 14 de octubre de 2023, Adam Copeland y Ricky Starks tuvieron un polémico intercambio de palabras del que resultaron verdaderamente enojados el uno con el otro en el cual «The Rated-R Superstar» insultó al «Absolute» llamándolo «copia barata de The Rock» y «enano insípido». A principios de 2024, Starks recordaba aquella ocasión diciendo que Copeland se vio como estúpido.

► ¿No lució mal Ricky Starks?

Ahora que el año está terminando, mientras habla con Chris Van Vliet, lo hace nuevamente hablando de sí mismo y de cómo quedó en su batalla verbal con el miembro del Salón de la Fama de WWE.

«Me llamó ‘una copia barata de The Rock y un enano insípido.’ Ese clip se vuelve viral todo el tiempo. Es muy gracioso porque, al final, quería decir más. Si me ves sonreír y decir, ‘Eso realmente me puso al borde (Edge),’ lo hice solo porque sabía que esto estaba a punto de desviarse por completo. Aquí está el asunto con eso: básicamente me estás llamando un gran heel (villano), y odio hablar así, pero logré que alguien se pusiera tan nervioso en vivo en televisión que tartamudeó y tropezó con uno de los peores insultos que se pueden decir, algo tan del 2000. ¿Un enano insípido? Podría haberle respondido con un, ‘Soy negro, idiota,’ pero no lo hice.

«En lo personal, de todo eso, no creo que Ricky Starks haya salido mal parado. No fui yo quien quedó mal en toda esa situación. Fue lo que fue. La gente dice: ‘AEW es donde los promos no tienen guion,’ y luego alguien dice: ‘Ricky se salió del guion.’ ¿Cómo? ¿Qué hice? Fue un gran promo, ¿no? Si no hay guion, ¿cómo puedes salirte del guion? No dije nada loco. Solo llamé a alguien ‘ojos saltones.’ ¿Qué tiene de malo eso? ¿En qué es diferente a llamar a alguien gordo? ‘Ojos saltones’ es muy nivel F-Tier (bajo)».