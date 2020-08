A Ricky Starks no le gusta que lo comparen con The Rock

Ricky Starks es un joven ex - Campeón de la Televisión en NWA que tiene mucho a su favor y un futuro brillante en la lucha libre profesional, además que inició de buenas maneras su carrera en AEW, ya que hace unas semanas tuvo un impresionante debut en la empresa de Tony Khan, enfrentándose a Cody Rhodes por el Campeonato TNT, aunque no consiguió hacerse con el título, si dejó un buen sabor de boca en los fanáticos de AEW y ha hecho una alianza con Taz y Brian Cage.

Recientemente en el programa AEW Dynamite, realizó una promo que ha gustado mucho a los fanáticos. Starks es un personaje rebosante de arrogancia que se comporta como una estrella de cine, tiene un aura, estilo y encanto. Aunque es muy común que los luchadores vistan su propia mercancía, Starks se viste usando grandes y conocidas marcas como lo hacen las grandes estrellas de Hollywood.

Es por toda la situación descrita anteriormente que en las últimas semanas muchos han querido compararlo con los inicios de un joven Rocky Maivia, la ex Superestrella de WWE que posteriormente se convertiría en una leyenda, The Rock.

Sin embargo, Ricky ha querido salir del paso a todas esas comparaciones y más bien hace mucho énfasis que no tiene ningún tipo de intención de imitar a ningún otro luchador por muy exitoso que sea o haya sido.

Así lo dejó muy en claro en una reciente entrevista exclusiva concedida a Fightful:

"Así es como me visto. La gente dice, 'Oh, él está tratando de ser como alguien'. No, así es como me gusta vestirme. Me gusta la ropa bonita y a la moda. Nadie me ha dicho nunca que no puedo vestirme de determinada manera. Habrá gente que se burlará de mí allí, pero no importa.

"En todo caso, prefiero ganar el premio al mejor vestido antes que cualquier cosa. El problema es que los fans están acostumbrados a que la gente salga con Nike y pantalones cortos de baloncesto y ven a alguien bien vestido como yo y es algo que va en contra de lo que están acostumbrados y dicen: 'Este tipo se ve loco porque lleva zapatos sin cordones de la marca Gucci, tiene un cinturón de Gucci, una camisa muy costosa y una cadena de oro'.

"Amigo, me veo genial. Simplemente no entiendo por qué, si alguien se viste bien, ¿por qué tiene que ser The Rock?"