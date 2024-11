Ricky Starks apareció en GCW y mandó recado a AEW

Tony Khan aseguró el pasado agosto que Ricky Starks era un luchador muy valorado por AEW, aunque llevara entonces casi medio año sin competir en la empresa. Y transcurridos ya casi nueve meses, Starks vuelve a recurrir a las ligas alternativas para no olvidar lo que se siente, tras detonar combate en Glory Pro Wrestling.

Protagonizando una de las entradas en escena más singulares que recuerdo durante un show luchístico, Starks, bolsa de Louis Vuitton en mano, bajó las escaleras mecánicas del complejo comercial American Dream de East Rutherford (New Jersey, EEUU) para tomar por sorpresa el ring del evento Dream On de GCW, donde se encontraba Jimmy Lloyd. Una imagen que se ha hecho viral entre la comunidad luchística de internet.

RICKY STARKS IS HERE AT #GCWDREAM ! LIVE NOW | EXCLUSIVELY with #TrillerTVplus pic.twitter.com/doN848IgGl

Pero no sólo Ricky Starks es hoy tendencia por su forma de aparecer en escena. Antes de endosar una Lanza a Jimmy Lloyd, el «Absolute» dejó una interesante alocución.

«Creo que todos quieren que Ricky Starks emita unas declaraciones. Bueno, pues mi declaración es que estoy aquí en mitad de un ring de GCW. Y tengo muchas cosas que me gustaría quitarme de encima […] Una cosa acerca de mí: la pasión corre por mis venas, ¡y estaría jodid* si me quedara en casa y me quedara congelado! ¡Estaría jodid* si me quedara en casa y dejara que mi carrera decayera! ¡Tengo 34 años, estoy sano, soy jodid*mente guapo y lo más importante, soy una estrella generacional!

«Yo controlo cada paso del camino. Hago lo que quiero, digo lo que quiero, me visto como quiero y si no te gusta, puedes besar mi negro trasero. Una cosa que es importante sobre mí: voy a volver al lugar del que provengo, ¿y por qué no empezar en una de las promotoras más candentes ahora mismo, GCW?»