Ricky Starks a Adam Copeland: «Mi lanza es mejor»

Todos en AEW, de una manera u otra, están pendientes de los primeros pasos de Adam Copeland en AEW. Ahora vamos con Ricky Starks, que continúa buscando su camino hacia la cima de la compañía cuando una de las mayores estrellas de la lucha libre ha llegado para sentarse en uno de los tronos. En una reciente aparición en Battleground with Tim, The Absolute estuvo hablando sobre The Rated-R Superstar, explicando primeramente si tiene la intención de luchar con él.

► Ricky Starks habla de Adam Copeland

«Bueno, la respuesta es no porque Adam no mencionó mi nombre. No voy a mencionar su nombre», dijo Starks riendo.

Y después puso su lanza por encima de la de Copeland, puede que la más reconocida de la industria.

«Creo que es algo genial. Tener a gente nueva que venga a darle un toque fresco y mezclarse siempre es bueno, especialmente personas que están ansiosas por tratar de ayudar. Eso solo puede beneficiar a todos. Estoy emocionado por ver los enfrentamientos que podrá tener dentro de AEW. Es un momento muy emocionante, especialmente para las personas que se han alejado de la lucha libre, escuchar que Edge… Adam Copeland está de regreso, es bueno. Solo necesito hablar con él sobre la lanza. Solo hay un perro alfa que usa la lanza, y soy yo, Ricky Starks. Tenemos que ponerle fin a eso. Son solo reglas menores de limpieza cuando vienes a AEW. No tires de la capa de Superman, no mees contra el viento y no hagas la lanza. No quiero tener que luchar contra Adam Copeland. Me odiarían aún más en línea. Edge, Christian, lo que sea, la mejor lanza en AEW soy yo. Tengo la mejor lanza».