Cualquiera diría que Tony Khan está castigando a Ricky Starks. Pero en realidad todo lo que se ha dicho es que no hay ningún problema. Todo está bien, pero el «Absolute» lleva aproximadamente medio año sin aparecer por AEW. Que fuera a WrestleMania XL a apoyar a sus amigos Cody Rhodes y Jade Cargill, los cuales dejaron la casa Élite para unirse a WWE, podría ser un «motivo» para que el mandamás All Elite lo haya apartado. Pero, según el propio luchador, su jefe no tuvo problema con ello.

Here is Ricky Starks reacting to Cody Rhodes winning the #WWE title at #Wrestlemania 40 pic.twitter.com/i3qBrfyQoE — NoDQ.com: WWE and AEW news (@nodqdotcom) April 8, 2024

► Todo está bien, pero…

«¿Sabes quién más estaba conmigo? Dustin Rhodes. QT Marshall. Aaron Solo. No es que los esté exponiendo. Ellos estaban allí. Los fans tienen grabaciones de mí celebrando. No hubo ningún problema con eso. No hubo ningún problema en absoluto. Antes de que fuera, Tony (Khan) me dijo, ‘Está bien’. No hubo ningún problema. Si en realidad no quiso decir eso, bueno, no lo sé. No hubo ningún problema con eso y hasta el día de hoy no veo ningún problema con ello. Entré en esto porque soy un fan. Me encanta la lucha libre profesional. No importa dónde trabaje, voy a apoyar a las personas que quiero y voy a apoyar la lucha libre en general.

«Estaba allí para ver el primer combate de Mania de Jade y estaba extremadamente orgulloso. Estuve en Mania el año anterior y vi a Cody perder. No hay ningún problema con que alguien esté en otro show. ¿Jay-Z no va a ir a un concierto de J. Cole? Recuerdo ver tuits citados sobre cómo yo estaba ‘d*ckriding’ a Cody porque estaba allí. Si sacaras esta situación del ámbito de la lucha libre, la gente pensaría que es normal, pero supuestamente, por alguna razón, es tan tabú no estar allí cuando trabajas aquí. ¿A quién le importa? Todos estamos siendo pagados, ¿verdad?

«Hay gente en NXT que está en shows de AEW todo el tiempo. Nunca hay un problema. Cuando hicimos el Forum, había gente de WWE en el backstage. Claro, no los fotografiaron, pero ¿crees que les voy a decir a los fans, que pagaron por su asiento, que no me fotografíen? No me importaba, y todavía no me importa. No me importaba lo de Royal Rumble ni lo de Mania. Nadie va a hacerme sentir una mala persona por hacer algo de corazón. Quería disfrutar de la lucha libre en vivo y ver a mis amigos luchar en vivo, y eso fue lo que hice.»

Ricky Starks watching Cody win the title at #WrestleMania Bayley watching Mercedes Moné debut at #AEWDynamite Wrestlers supporting wrestlers! We love it! pic.twitter.com/sO2stKVVcy — THE™ Jessi Davin (@jessithebuckeye) April 9, 2024