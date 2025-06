Ricky Simon aspira a revancha con Merab Dvalishvili tras UFC Atlanta

Ricky Simon se reunió con los medios el sábado después de su victoria por decisión unánime sobre Cameron Smotherman en UFC en ESPN 69.

Simon (22-6 MMA, (10-5 UFC) superó a Smotherman (12-6 MMA, 1-2 UFC) en una pelea disputada en gran parte en espacios reducidos. Simon controló más de 9 minutos de la pelea y tuvo un par de tarjetas de 30-27 en su victoria.

Simon tuvo que lidiar con un cambio de oponente con poca antelación después de que Charles Jourdain tuviera que retirarse.

«En última instancia, el objetivo es ser campeón mundial de la UFC; me da igual a quién me propongan. No sé cuál es su plan, pero creo que podría haber muchas peleas que tengan sentido, sin duda, ya sea justo fuera del top 15 o remontando.