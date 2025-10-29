En WWE ya agotaron las calabazas. Este pasado sábado tuvo lugar NXT Halloween Havoc, una semana antes de la festividad homónima, y como «main event», Ricky Saints logró retener el máximo cetro de la marca ante Trick Williams.

Pero las hostialidades no acabaron ahí. Anoche, durante un nuevo episodio de NXT, los estelaristas de Halloween Havoc se fueron a las manos por todo el Performance Center, interrumpiendo incluso el choque titular entre Kelani Jordan y Jordynne Grace. En consecuencia, Ava anunció que Saints y Williams tendrán revancha dentro de dos semanas como parte del episodio de NXT del 11 de noviembre. Y habrá estipulación especial: «Last Man Standing».

Además, para la misma cita, El Grande Americano defenderá el Campeonato WWE Speed ante Jasper Troy.

► Cartel WWE NXT (04-11-2025)

Pero antes, el próximo martes llega nueva entrega de NXT, con este cartel anunciado.

