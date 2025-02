Mucho ha cambiado el panorama en cuestión de un par de años respecto al conflicto WWE–AEW. Si en la gran época de jauja de los Élite nos acostumbramos a que excompetidores del todavía Imperio McMahon contaran lo liberados que se sentían bajo los focos de la novel empresa, ahora la tortilla se ha dado la vuelta completamente.

Horas después de su simbólica firma con WWE NXT, Ricky Saints se pasó por los micrófonos de ‘Busted Open Radio’, y preguntado por su controversial último año en AEW, «Absolute» dijo lo siguiente.

«Diré esto: algunas personas que no debían metieron sus narices en mis asuntos creativos. Veteranos. Ya está. Lo dejaré ahí».

► CM Punk, historia de AEW

Sobra decir que el gran morbo de la charla de Ricky Saints con Busted Open Radio era su pasado como «All Elite», y ante el interés de su interlocutor (Bully Ray), el ex Campeón FTW amplió su respuesta.

«No sabría decirte en qué momento exacto la cosa se torció. Podrías decir que fue cuando [CM] Punk se marchó, que a partir de entonces todo se vino abajo. Completamente, probablemente estaría de acuerdo contigo, ¿vale? O podrías decir que es que Ricky no politiqueó lo suficiente. Claro, por supuesto. Se pueden decir muchas cosas. Lo que puedo decir por mí es que cuando me lesioné en marzo, se acabó, nunca regresé. Y incluso entonces, no estaba lesionado, fue por cautela, por temor a que fuese un pinzamiento. Entonces estaba bien. Y después de aquello, nada, sin comunicación alguna. Nada. Y me parece bien porque… acabé aquí. Está bien. Todo salió bien. «No sé decirte concretamente qué salió mal. No puedo señalar una sola cosa. Podría decir que fue un cúmulo de cosas, probablemente. ¿Hice algo que les pusiera en aviso? Claro, les pedí mi rescisión, eso pudo haber sido, ¿no? Pero ni una vez me negué a hacer algo, ni una sola vez quise sabotear nada».

Punk fue siempre un gran valedor de Saints en AEW, y el protagonismo que este tuvo durante los primeros meses de Collision se achacaba a la injerencia tras bambalinas del «Best in the World». La misma noche en que Tony Khan anunció el despido de Punk, Saints abrió el programa visiblemente frustrado por la cancelación de su previsto duelo contra «The Second City Savior» para All Out. Tras aquella promo, alguien entre bastidores le espetó que se sintiera agradecido por tener un trabajo, según expuso Saints en entrevista con Chris Van Vliet el pasado noviembre.

«Nunca olvidaré cuando alguien me dijo: ‘Estate agradecido de que por lo menos tienes un trabajo.’ Nunca olvidaré esa sensación de, ‘¿Cómo te atreves?’ No me digas que esté agradecido por algo por lo que he trabajado muy duro. Esa idea de: ‘Sé que tienes hambre, aquí tienes un pan a medio comer. No, espera, déjame quitarte eso. Aquí tienes unas migajas.’ Vete al infierno. No me digas que esté agradecido por algo. No vives mi vida ni entiendes las cosas por las que he pasado para llegar a este momento. Aquello realmente me enervó».