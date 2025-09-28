Ricky Saints consiguió lo que parecía imposible: derrotar a Oba Femi y convertirse en el nuevo Campeón de NXT. El combate estuvo marcado por la intensidad y la resistencia de ambos gladiadores, que intercambiaron golpes y caídas falsas hasta el último segundo.

El público se volcó con Ricky cuando, ya sobre el ring, sorprendió a Femi con un tornado DDT. Sin embargo, “The Ruler” demostró por qué había sido un campeón tan sólido al responder con un devastador pop up powerbomb que estuvo a punto de terminar el duelo. La cuenta llegó a dos y medio, desatando la desesperación en el campeón.

Los minutos finales fueron un reflejo de la tensión. Oba Femi, fiel a su estilo dominante, buscó cerrar la contienda con su temida pop up powerbomb, pero Ricky Saints logró resistir en más de una ocasión. El nigeriano incluso llevó la acción fuera del ring, donde trató de ejecutar una powerbomb sobre la mesa de comentaristas, aunque Saints revirtió la situación con un DDT que cambió el rumbo del combate.

Finalmente, Saints encontró la brecha perfecta: esquivó un nuevo intento de powerbomb, aplicó un DDT fulminante y remató con otro tornado DDT que selló la victoria. La arena explotó cuando el réferi marcó el tres definitivo. Ricky Saints, después de semanas proclamando que su momento había llegado, cumplió con su palabra y levantó el título de NXT ante la incredulidad de todos.

► ¿Qué sigue para Ricky Saints y Oba Femi?

Con esta victoria, Ricky Saints se coloca como la nueva cara de NXT y seguramente buscará consolidar su reinado como campeón. Oba Femi, en cambio, podría exigir una revancha inmediata, aunque también se especula que su futuro esté en el roster principal de WWE.