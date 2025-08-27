Ricky Saints será el próximo retador de Oba Femi en No Mercy

La marca amarilla ya conoce al hombre que buscará destronar a Oba Femi en el próximo evento NXT No Mercy. Ricky Saints se impuso a Josh Briggs en un intenso combate clasificatorio y se convirtió en el retador oficial al Campeonato de NXT.

Desde el arranque, Briggs impuso su fuerza con castigos potentes, incluyendo un Black Hole Slam y varias embestidas en los esquineros. Confiado en su superioridad física, no dudó en burlarse de su rival, lo que provocó abucheos del público. Sin embargo, Saints mostró resiliencia, soportando los embates y encontrando momentos clave para contraatacar.

El encuentro vivió varios giros dramáticos: Briggs frenó un vuelo de Ricky, pero este consiguió zafarse y lanzarlo contra el poste. De regreso al ring, Saints conectó un Michinoku Driver que estuvo cerca de darle la victoria. Briggs respondió con un brutal chokeslam que tampoco fue suficiente para sellar el triunfo.

En los instantes finales, Ricky esquivó una big boot en el esquinero y aplicó una Salida del Sol, seguida de un espectacular tornado DDT, con el que consiguió la cuenta de tres.

De esta manera, Ricky Saints enfrentará a Oba Femi en No Mercy, buscando arrebatarle el Campeonato de NXT.