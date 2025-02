Ricky Starks no va más. Ahora, el luchador apodado «Absolute», que fuera Campeón Mundial de Parejas en AEW y uno de sus prospectos más intrigantes, también ex de la NWA y un nombre popular de la escena independiente (GCW, DEFY…), se llama Ricky Saints. Esto se hizo oficial durante el programa de NXT del 18 de febrero de 2025 y desde entonces los fanáticos han estado compartiendo sus impresiones del nuevo nombre del guerrero de 34 años de Nueva Orleans.

► Solo cambia el nombre

¿Y qué piensa él mismo? Conozcamos la respuesta a esta pregunta a través de sus recientes declaraciones en Busted Open Radio:

«Es solo un regreso al pasado, aunque en realidad no lo es, porque los New Orleans Saints siguen existiendo. Pero ‘Saints’ en sí mismo es bastante representativo de Nueva Orleans, ya sea que pienses en el equipo de fútbol americano, en la influencia francesa o en cosas por el estilo. Es lo más cercano que se puede llegar a ‘Starks’. Me gusta el nombre. Tomará tiempo acostumbrarse, y respeto que la gente se preocupe tanto por mí que se rebelen contra el cambio de nombre. Al mismo tiempo, soy un producto de Nueva Orleans, ante todo, y también quiero rendir homenaje a eso.

«Sería diferente si me llamara Ricky Genevieve o algo así. Algo completamente distinto, o si todo mi identidad cambiara por completo. Creo que esto es lo mejor de ambos mundos y algo que también significa mucho para mí. Es genial llevar un pedazo de mi hogar conmigo. La persona no cambia. Sigo siendo el mismo.»

¿Y a ustedes qué les parece el nombre Ricky Saints?

