Ricky Saints lleva cinco meses en la WWE, durante los cuales viene siendo una figura notoria de NXT, donde ha sido Campeón de Norteamérica.

► La llamada de WWE

El «Absolute» es el invitado más reciente a What Do You Wanna Talk About? with Cody Rhodes y desde ahí reveló cómo fue la llamada para unirse a la compañía:

«Fue Hunter quien me llamó sobre venir a WWE. Sí, me llamó Triple H. Justo había bajado de un vuelo a Seattle, y me llamó. Yo estaba como, ‘Eh…’, porque no reconocí el número, no decía Stamford ni nada, así que pensé: ¿quién es este? Pero siempre contesto. Aunque sea un número desconocido, yo siempre contesto… Entonces, Hunter me llama, estoy bajando del avión en Seattle y apenas lo puedo escuchar. El aeropuerto estaba tan ruidoso, y me pregunta: ‘¿Te gustaría venir?’ y ‘Estamos interesados’, bla, bla. ‘Nos encantaría tenerte, eres talentoso’, todo eso. Y yo estaba como: ‘Sí, claro. ¡Por supuesto que sí!’ Y justo cuando me estoy subiendo al tranvía, dice algo como — dijo: ‘¿Raw o SmackDown?’ y yo: ‘¿Qué? ¿Qué dijiste?’ Y me dio miedo decirle, ‘¿Podrías repetirlo?’ porque sé lo que se siente, así que simplemente dije: ‘Sí, sí, claro.’ Básicamente, lo que él estaba diciendo era: ‘Hey, no te vamos a poner en Raw o SmackDown todavía…’ Pero quería que conociera a Shawn (Michaels), y eso fue algo grande para mí. Yo estaba como: ‘Por supuesto. Me encantaría.’ Eso es todo lo que realmente quería: recursos. Siento que soy un diamante en bruto que solo necesita un poco de pulido.»