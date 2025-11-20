Tras pasar la mayor parte del año pasado fuera del ring, Ricky Saints regresó con fuerza en 2025, firmando contrato con WWE en el mes de febrero. con una nueva base de operaciones y un espacio fijo en televisión. Actualmente, es el Campeón NXT, y también fue Campeón Norteamericano NXT, pero antes de unirse a la WWE, Saints pasó cinco años en All Elite Wrestling, aunque su último combate allí tuvo lugar en marzo de 2024.

► Ricky Saints confiesa ser fan de Shawn Michaels

Durante su aparición reciente en «The Five Count», Ricky Saints habló abiertamente sobre su experiencia trabajando con el responsable de las operaciones de su nueva casa en NXT, el miembro del Salón de la Fama WWE, Shawn Michaels, resaltando lo mucho que ha podido aprender de él.

«De niño, era un gran fan de Shawn Michaels, sin duda. Es muy gracioso, cada vez que lo veo, pienso: ‘¡Guau, esto es increíble! ¡Es Shawn Michaels!’. Es una experiencia increíble porque, obviamente, aprendes de alguien con muchísimos años de experiencia, que ha llegado a la cima. Si hablamos de choque cultural, la verdad es que todavía me estoy acostumbrando porque me parece algo increíble. Cada vez que lo veo, pienso: «¡Guau, esto es una locura!».

Shawn Michaels es Vicepresidente Sénior Creativo de Desarrollo de Talento, un puesto que implica la programación y promoción de NXT, la marca de desarrollo de la WWE, y el miembro del Salón de la Fama WWE también pasa en el Performance Center ayudando a las jóvenes promesas con su entrenamiento.