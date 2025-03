¿Ricky Saints parecido a The Rock?: «Su carisma…»

Desde que comenzó a llamar la atención, se ha comparado a Ricky Saints con The Rock. Algo que al «Absolute» no le hace mucha gracia:

«Así es como me visto. La gente dice, ‘Oh, él está tratando de ser como alguien’. No, así es como me gusta vestirme. Me gusta la ropa bonita y a la moda. Nadie me ha dicho nunca que no puedo vestirme de determinada manera. Habrá gente que se burlará de mí allí, pero no importa. En todo caso, prefiero ganar el premio al mejor vestido antes que cualquier cosa. Simplemente no entiendo por qué, si alguien se viste bien, ¿por qué tiene que ser The Rock?».