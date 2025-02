Ricky Saints: «Demostré lo que valgo en mi debut en NXT»

Ricky Saints considera que con su primera lucha en WWE NXT ya respondió a las dudas que puede haber sobre él. Dudas que pueden ser lógicas dado que nunca había luchado en la compañía, e incluso habrá algunos fanáticos (más ahora con Netflix) que no lo conocían.

► Contra las dudas

«Salvaje, absolutamente salvaje. Mi historia no es precisamente desconocida, como dicen. A estas alturas, es bastante conocida, y creo que superé muchas cosas solo para llegar a este momento. La primera vez que vine aquí, no sabía qué esperar. La segunda vez que llegué a NXT, tampoco sabía qué esperar. Pero esta vez fue diferente. Sabía lo que iba a pasar. El viejo Ricky nunca murió. Pensé que lo había dejado atrás, pero ¿adivina qué? Se levantó por su cuenta, listo para salir, con energía, cargado como un iPhone al 100%. ¿Me entiendes?

Si alguna vez hubo dudas sobre mí, esta noche las disipé. Si has estado subestimándome durante los últimos 14 años, podríamos llamarte un Tempur-Pedic. Hay algo seguro: siempre aparezco y me destaco. Siempre cumplo. Creo que esta noche fue más apropiada para el punto en el que estoy en mi vida. Soy un hombre emocional, no tengo miedo de admitirlo. Pero esta noche se sintió como un sueño febril del que no quiero despertar jamás.

Hay otras cosas que realmente quería decirte, una de ellas son las metas que me propuse el día que firmé mi nombre en esa línea punteada. Dije que iba a ser el hombre de NXT, que iba a encabezar cada PLE de NXT. Si esto no fue un comienzo, entonces no sé qué lo fue. Me siento muy honrado de estar aquí contigo, muy honrado de estar frente a esta cámara, frente a NXT. Nunca imaginé que mi vida terminaría llevándome hasta aquí, pero maldita sea, al menos puedo decir con orgullo que lo logré.

Lo logré. Me mantuve firme con la cabeza en alto y el pecho inflado porque sabía lo que quería y sabía quién era, y eso nunca cambiará. No habrá hombre ni mujer que me haga olvidar eso. Esta noche fue una carta de amor para todas las personas que me apoyaron, y más importante aún, esta noche fue un recordatorio para el viejo Ricky y una carta sobre lo que está por venir para el nuevo Ricky y el Ricky del futuro. Creo que también te gustará ese tipo».