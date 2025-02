Como sucedió con otros talentos que vieron robadas sus identidades en WWE, Ricky Starks es ahora Ricky Saints, como se confirmó este martes durante NXT. Y aunque las críticas no faltan, al menos parece que el «Absolute» ha tenido bastante potestad a la hora de decidir su nuevo nombre luchístico, según expuso en Busted Open Radio.

«Es solo un regreso al pasado, aunque en realidad no lo es, porque los New Orleans Saints siguen existiendo. Pero ‘Saints’ en sí mismo es bastante representativo de Nueva Orleans , ya sea que pienses en el equipo de fútbol americano, en la influencia francesa o en cosas por el estilo. Es lo más cercano que se puede llegar a ‘Starks’. Me gusta el nombre. Tomará tiempo acostumbrarse, y respeto que la gente se preocupe tanto por mí que se rebelen contra el cambio de nombre. Al mismo tiempo, soy un producto de Nueva Orleans, ante todo, y también quiero rendir homenaje a eso».

Y quiere el destino que WrestleMania 42, el próximo año, parece vaya a celebrarse desde New Orleans, con un anuncio que llegaría pronto. Rumor sobre el que fue preguntado Ricky Saints durante su entrevista en ‘Busted Open Radio‘.

«En teoría se ha rumoreado que tendremos New Orleans, ¿no? WrestleMania el año que viene en New Orleans. ¿Lo leíste? Yo también escuché el rumor. Si es cierto, es mi meta, luchar en el Superdome. Es todo lo que quiero, y voy a hacer que suceda […] Sí, ya estuve allí. Cuando vi el Taker vs. Cena [WrestleMania 34] , dije: ‘Esta será la única vez que lo vea con ropa de calle. La próxima vez lucharé en el Superdome’. Hablamos de metas. Por supuesto. Ya está hecho, ya ha ocurrido. Te lo digo por adelantado».

Ricky Saints isn’t here to take part, he’s here to take over. 😤 #WWENXT pic.twitter.com/IJMbM1zK1B

— WWE NXT (@WWENXT) February 19, 2025