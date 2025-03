Ricky Saints anuncia que deja vacante el Campeonato Mundial DEFY

Parecen veraces los reportes que aseguran que el acuerdo entre el ahora Ricky Saints y WWE se dio de manera súbita tras convertirse el luchador en agente libre tras su salida de AEW. Porque de lo contrario, seguramente DEFY Wrestling no habría apostado por él para portar su máximo cetro.

Durante el más reciente evento de la promotora afincada en Seattle (Washington, EEUU), celebrado el pasado día 7, Saints (todavía como Ricky Starks) derrotó a KENTA para ganar el Campeonato Mundial DEFY. Y menos de tres semanas después, sin ninguna defensa en su haber, hoy el propio Saints anuncia que el oro queda vacante.

Evitando mencionar explícitamente que el motivo sea su condición de «WWE Superstar», pero sugiriéndolo, Saints al menos tiene el detalle de dar cuenta de la vacancia. Y asimismo, revela que el 15 de marzo se coronará nuevo monarca y tiene ganas de saber quién le sucederá en el trono.

Según detalla a continuación DEFY, será a través de nueva entrega de su torneo Super 8XGP en el evento Aftermath, desde el Washington Hall de Seattle. Por ahora, la identidad de los participantes (tradicionalmente, un total de ocho, de ahí el nombre de la justa) se desconocen. Podríamos concluir pues que DEFY no es una de las socias «indies» de WWE en el intento de esta por controlar la escena alternativa; algo que se antojaba poco probable dado sus lazos con AEW.

DEFY AFTERMATH



SAT. MARCH 15th | WA HALL



DEFY SUPER 8XGP will crown a new DEFY World Champion! Participants and matches will be announced soon.



Do not miss this historic event!



Tickets: https://t.co/gf7u4WnJdY pic.twitter.com/KiLUexkf0t