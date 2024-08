Ricky Morton tiene interés en unirse a WWE o AEW

La mitad de los miembros del Salón de la Fama de la WWE The Rock ‘n’ Roll Express, Ricky Morton, desea compartir su sabiduría en las grandes compañías de la lucha libre profesional. Hablando recientemente con Wrestling News exponía su interés en unirse a la misma WWE, AEW o ROH.

Who better for the tag teams of @WWENXT at the @WWEPerformCtr to learn from than @WWE Hall of Famer @RealRickyMorton?! pic.twitter.com/fTZAOfYn6w — WWE (@WWE) June 10, 2017

► Ricky Morton desea compartir su sabiduría

«Me encanta este negocio. Me encantaría ser parte de WWE, AEW o Ring of Honor. Quiero compartir un poco de mi conocimiento con ustedes, especialmente en las promos. No fui el mejor orador del mundo, pero una cosa que sí hice fue vender boletos. Y no se trataba de que yo golpeara a alguien. De vez en cuando, cuando eres un babyface y haces una promo, habla de lo duro que es tu oponente. Intenta eso alguna vez. Habla de lo fuerte que es tu rival.

«A veces, eso cambia la dirección de los programas en lugar de decir que le vas a arrancar la cabeza y a hacerle algo horrible. Ven y mírame trabajar en un combate. Te contaré una historia solo con apretar mi puño. ¿Me escuchas? Solo con cerrar mi puño, contaré una historia, y luego contaré tres más antes de golpear al villano con él. ¿Ves lo que digo? Ese es el arte de nuestro negocio que se ha perdido.

«¿Sabes qué? Sería un sueño para mí, especialmente trabajar con los luchadores de parejas. El wrestling en parejas es mucho más que solo dos tipos. Creo que, si tuviera la oportunidad, si me dieran la chance de entrar y hacer eso, podría mostrar mucho más, darle más entusiasmo a la lucha en parejas, enseñarles a los chicos cómo trabajar juntos, cómo crear ese vínculo entre ellos. Son las pequeñas cosas del negocio las que están faltando.

Why did FTR @CashWheelerFTR & @DaxHarwood attack @RealRickyMorton & #RobertGibson?! WATCH the full video here – https://t.co/qqINMGRgoC Watch #AEWDynamite SATURDAY NIGHT AUG 22nd on @TNTDrama at the special time of 6e/5c or immediately following the NBA playoffs. pic.twitter.com/w5eyjw8hO9 — All Elite Wrestling (@AEW) August 15, 2020

«Veo muchos shows y noto que falta ese pequeño detalle que podríamos arreglar y hacer que el show sea mucho mejor. No estoy tratando de dirigir el espectáculo. Me encantaría estar ahí como agente. Me encantaría ser un agente en Ring of Honor. Me encantaría entrar y ayudar a algunos de estos chicos, mostrarles que hay mucho más. Para mí, la narrativa en el negocio ha fallado últimamente. Me encantaría mostrarles a los chicos más jóvenes. Y no me malinterpreten, no tengo todas las respuestas, pero trabajando juntos y enfocándonos en esto, todos podemos mejorar. Hablaba antes sobre el vínculo.

«Hoy en día, los chicos no crean esos vínculos como deberían. En nuestro negocio, el vínculo es lo que te asegura que cada vez que entres al ring, ese luchador tendrá tu espalda, pase lo que pase. Puedes confiar tu vida y tu alma en sus manos ahí en el ring, sabiendo que no te lastimará, no te dejará caer de cabeza, no pondrá fin a tu carrera. Lo he visto suceder muchas veces antes. Esas son las cosas que quiero ofrecerle a este negocio, y que están faltando porque los chicos no lo entienden.»

¿Dónde te gustaría ver a Ricky Morton?