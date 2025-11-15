Ricky Marvin celebrará 30 años de carrera

Ricky Marvin celebrará tres décadas de carrera con una función especial que reunirá a varias de las figuras más destacadas del circuito independiente. El reconocido luchador veracruzano prepara una velada histórica para conmemorar su trayectoria.

La cita será el próximo 22 de noviembre en la Arena Coliseo Veracruzano, donde el llamado Dragón Mexicano encabezará un evento que promete emociones fuertes. En la lucha estelar, Ricky Marvin hará equipo con Máximo, Puma King y Tony Rivera para enfrentar a Fresero Jr., Atomick, Especie Maligna y el Hijo del Buitre.

La contienda semifinal también luce interesante, pues Flamita y Radiactivo unirán fuerzas para medirse ante Emperador Azteca y Soberbia.

El cartel incluye además cuatro combates adicionales donde participará talento independiente, destacando un Royal Rumble con gladiadores locales que buscarán abrir la noche con honor y dejar huella en una velada tan significativa para la carrera de Marvin.

► ¿Quién es Ricky Marvin?

Ricky Marvin, nacido como Ricardo Fuentes Romero el 8 de enero de 1980 en Ciudad de México, es un veterano luchador profesional mexicano de estilo high-flyer con casi 30 años de carrera. Debutó a los 16 años en 1996 bajo la tutela de El Hijo del Gladiador, Negro Casas y Memo Díaz.

Ha tenido participación en las grandes empresas de México, CMLL y AAA, pero su mayor legado internacional lo construyó en Pro Wrestling NOAH (Japón) entre 2002 y 2010, donde formó un exitoso equipo con Super Crazy, ganando el GHC Junior Heavyweight Tag Team Championship y una vez el título individual junior.

Su arsenal incluye el 450° Splash, Red Star Press y varios movimientos aéreos. Actualmente se mantiene activo en diversas promociones independientes.