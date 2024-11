Ricky Hatton: «Quizá golpeé demasiado fuerte a Chavo Guerrero»

Durante el episodio de WWE RAW del 5 de mayo de 2010, el icónico boxeador Ricky Hatton noqueó a Chavo Guerrero en un combate de boxeador vs. luchador. No fue buena idea meterse con un cinco veces campeón del mundo que también recibió la Orden del Imperio Británico por su impresionante carrera como púgil. Menos aún cuando en aquel programa fue nombrado el Gerente General invitado. Mientras hablaba recientemente en ActionNetwork, «The Hitman» recordó aquel momento.

► El KO de Ricky Hatton a Chavo Guerrero

«Fue hace varios años y me contactaron porque era en el Sheffield Arena. Querían que fuera el Gerente General, y sabía lo que eso significaba. Tú eliges las peleas, y lo sabía porque mi hijo Campbell estaba muy metido en la WWE en ese momento. Así que, cuando me contactaron, pensé que a Campbell le encantaría, y dije: ‘Sí, absolutamente’.

“Cuando llegué, pensé que solo diría: ‘Él pelea contra él,’ pero era un guion completo. Me dijeron que entrara al ring con el Big Show, y pensé: ‘¿Cómo voy a recordar esto? Apenas recuerdo mi nombre, mucho menos un guion completo.’ Lo hice, y fue brillante.”

“Hice una pelea de ‘Luchador contra Boxeador’ contra Chavo Guerrero y luego con el Big Show. Él me llamaba hombrecito y se inclinaba sobre mí. Miré a Campbell, que estaba en primera fila y tenía solo nueve años en ese momento, y lo vi preocupado, pero le dije: ‘Campbell, estoy bien, hijo’. Es brillante, y aunque no lo sigo tanto estos días, lo hacía cuando Campbell estaba metido en eso, y el espectáculo que montan y cómo lo ensamblan, no tiene falla.”

“Chavo Guerrero me dijo: ‘Voy a pasar detrás de ti, te levantaré y te agarraré de los pantalones, luego me giras, me das una vuelta y me golpeas.’ Creo que lo golpeé un poco más fuerte de lo que debería haberlo hecho, para ser honesto. Si escuchas el sonido del golpe, el ruido… Y cayó y fue contado (fuera de la pelea). Es algo que siempre recordaré. Lo que hice en mi carrera de boxeo siempre será destacado, pero fuera de eso, siempre miraré atrás y sonreiré al recordarlo.»