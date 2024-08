Bron Breakker consolidó su estatus como realidad (ya no más promesa) ganando el Campeonato Intercontinental de WWE de manos de Sami Zayn en SummerSlam 2024. Ha necesitado solo unos cuantos meses en el main roster -después de una etapa espectacular como Superestrella en desarrollo durante la cual fue dos veces Campeón NXT y Campeón de Parejas NXT- para hacerse con su primer título derrotando a un luchador de renombre en el mundo en uno de los mayores eventos premium del calendario.

► Rick Steiner aplaude a Bron Breakker

Bill Apter de Sportskeeda tuvo la oportunidad de hablar recientemente con su padre, el miembro del Salón de la Fama Rick Steiner y este no pudo más que aplaudir a su talentoso hijo por la buena actuación que dio en «The Biggest Party of the Summer». Podríamos decir que será una victoria recordada pero tan grande parece que va a ser Bron Breakker que probablemente quedará en un segundo plano cuando consiga triunfos todavía más grandes en los próximos años en la WWE.

«No sabía qué esperar. Sabes, he estado viendo cosas y Zayn es un chico bastante duro. Pero al ver el combate, mi principal preocupación es que, ya sabes, las cosas van subiendo y bajando, de un lado a otro, dependiendo de cómo se desarrolle el combate. Él salió victorioso, ganó el cinturón, es el campeón, y eso es lo que importa. Así que estoy feliz. Siempre puedo sentarme y decir, bueno, podríamos haber hecho esto mejor y trabajar en aquello, pero eso será para la próxima vez. Pero, en cuanto a esta noche, creo que lo hizo genial. Es el campeón, y me encanta.»

