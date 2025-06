Rick Boogs aparecerá en «American Gladiators»

«American Gladiators» es un programa de competición que se emitió originalmente entre 1989 y 1996, y luego hubo un intento de revivirlo en el 2008, con un vínculo con la lucha libre profesional, ya que tuvo a Hulk Hogan como copresentador. Lamentablemente, el resurgimiento duró mucho, y desde entonces la franquicia ha estado estancada, hasta que Amazon Prime volvío a la carga y tendrá a The Miz como anfitrión.

Embed from Getty Images

► Rick Boogs y Jessie Godderz competirán en American Gladiators

The Miz no será la única estrella ligada a la lucha libre profesional que forme parte de la nueva versión de «American Gladiators», ya que un informe reciente de Fightful Select dio cuenta de que la ex estrella de la WWE Eric Bugenhagen (conocido como Rick Boogs) y la ex estrella de TNA Jessie Godderz competirán en el programa, y se espera que otros nombres también sean incluidos eventualmente.

Rick Boogs fue despedido por WWE en el 2003 luego de trabajar cinco años allí, en una carrera que estuvo marcada por una dura lesión que sufrió en su rodilla. Aunque no alcanzó un gran éxito en el ring, muchos recuerdan con cariño a Boogs por su asociación con Shinsuke Nakamura, a quien solía acompañar en el ring con su guitarra. Tras su salida de la compañía, no ha vuelto a luchar en un ring.

Jessie Godderz, en cambio, no estuvo en WWE pero se destacó por su etapa como Campeón en Parejas TNA y se ha mantenido activo desde que dejó la empresa en 2017, trabajando primero para Lucha Underground y posteriormente para OVW, donde lucha desde 2019.