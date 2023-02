Ric Flair ya tiene su estelar para WrestleMania 39

Rhea Ripley llegó a RAW de este 30 de enero para celebrar a su triunfo en Royal Rumble y escoger a la campeona a la que enfrentará en WrestleMania 39. Tras recordar lo sucedido hace tres años, en la edición número 36, The Eradicator seleccionó a Charlotte Flair como la persona a la que va a desafiar, con la finalidad de lograr “bajarla” de la cima y “devolverle el favor” cuando esta le quitó el Campeonato Femenil NXT.

► Rhea Ripley retará a Charlotte Flair en WrestleMania 39

Durante la reciente edición de su podcast To Be The Man, Ric Flair habló sobre el reto de Rhea Ripley a su hija Charlotte Flair por el Campeonato Femenil Smackdown en WrestleMania 39. The Nature Boy cree que ese combate debería ser el evento principal de WrestleMania 39.

“Tiene que ser uno de los eventos principales. Va a ser espectacular. Rhea ha madurado mucho. Ese encuentro que tuvieron frente a nadie hace un par de años fue fantástico. Solo puedo imaginar, quiero decir, ‘La Reina’ está en un lugar donde … ella simplemente es la mejor trabajadora en el negocio, en la empresa. Estoy seguro de que ella y Rhea barrerán con todo. Si yo fuera los muchachos, no me gustaría seguirlos, y esperaría que fueran los últimos.

Por mucho que disfruto de ese grupo con el que está, que funcionó muy bien, estoy muy feliz de que ahora vuelva a salir sola. Me gusta eso. Gane, pierda o empate, no sé si se quedará con ese grupo o no, pero es una gran atracción a nivel individual. Ella y ‘La Reina’ simplemente lo darán todo. Estoy muy emocionado por las dos”.

El combate entre Charlotte Flair y Rhea Ripley será la primera revancha a nivel femenil en un WrestleMania. Ambas se enfrentaron en WrestleMania 36 por el Campeonato Femenil NXT, con victoria de La Reina luego de un gran combate; sin embargo, no hubo público en vivo que pudiera disfrutarlo debido a la pandemia del COVID-19.