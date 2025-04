Ric Flair y su lucha contra la agorafobia

El legendario Ric Flair estuvo recientemente en el programa Busted Open Radio de Sirius XM, y allí sorprendió al revelar algo totalmente inesperado: tiene o tuvo agorafobia, condición que Mayo Clinic define así:

«La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Implica tener miedo y evitar lugares o situaciones que podrían provocar pánico y sensación de estar atrapado, indefenso o avergonzado. Quizás tengas miedo de situación que está ocurriendo o que ocurrirá en el futuro».

► Ric Flair revela que tuvo agorafobia

Sin duda alguna, toda una confesión interesante, teniendo en cuenta que Ric Flair construyó su legendaria carrera en la lucha libre profesional gracias a su gran carisma, confianza y personalidad introvertida e inigualable. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Tuve agorafobia. Me daba eso, y es cuando tienes miedo de salir de la habitación. Yo tenía que manejar hasta el aeropuerto, y me mordía a mí mismo porque no podía sentir los dedos. Estaba en el ring y no podía sentir las manos. La ansiedad es brutal».