Ric Flair y los problemas de vivir en su personaje

El legendario Ric Flair habló acerca de su vida en una reciente entrevista con Clay Edwards, y allí reveló que por vivir en personaje durante años, olvidó cosas como pagar sus impuestos. Además, dijo que la gente lo trata de manera muy cordial a cualquier lugar en donde va. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Ric Flair habla acerca de su vida loca

«Vivir el personaje… vivir el personaje no siempre ha sido la mejor forma de vivir. Olvidé pagar mis impuestos durante un par de años. Así que vivo en mi personaje.

«Oh, sí, lo hago. No tengo ningún problema. El 99% de la gente que conozco ahora es amable. Solo de vez en cuando te vas a encontrar con alguien que esté borracho o, ya sabes, que quiera ser demasiado familiar. Por ejemplo, no me gusta que la gente venga y me ponga el brazo encima si no estoy consciente de ello y cosas así.

«Pero por lo demás, digo, como anoche en Martin’s, todos fueron tan condenadamente amables. O sea, exageradamente amables. Y eso es básicamente lo que experimento en todos lados a donde voy. La gente es muy cordial».