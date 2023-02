Ric Flair y el cannabis para la disfunción eréctil

Ric Flair y Mike Tyson se asociaron en 2022 para lanzar al mercado una nueva línea de cannabis. La compañía Tyson 2.0 adquirió una participación mayoritaria en Ric Flair Drip, Inc. La adquisición permitió a la primera asumir el control de las marcas comerciales y las propiedades intelectuales del ‘Nature Boy’ para lanzar flores de cannabis y productos comestibles bajo su marca en un futuro próximo. Entonces, el dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE señalaba:

“Gracias a Mike Tyson y a Tyson 2.0, me he convertido en un verdadero defensor y entusiasta del cannabis. Estoy encantado de asociarme con un viejo amigo y compañero de guerra al que admiro y respeto enormemente”.

Más recientemente, el mismo Ric Flair estuvo dando una actualización en una aparición en Busted Open Radio. Confirma que no va a estar dando conferencias porque no tiene tanto conocimiento sobre el producto. Y también que van a sacar a la luz cannabis para la disfunción eréctil y que él va a ser la cara del producto. Un producto, como en el caso de todos ellos, al que se puede acceder pinchando aquí. Ya sabíamos que cuando las dos leyendas se juntaron no podía salir nada malo.

“Mi línea cae aquí en Florida, donde aún debe tener una tarjeta médica para obtenerla. En cuanto a ir y dar conferencias y hablar de ello, no. No estoy tan bien informado; hay mucho que aprender sobre el cannabis. Van a tener un cannabis para la disfunción eréctil, ¿y adivina quién será el rostro de eso? ¡Wooo!”.

Como vemos, a Ric Flair le está yendo de maravilla también fuera de la lucha libre. Y no hace mucho dio a conocer que hizo $700,000 en 21 meses en Cameo.

Thanks To @MikeTyson And Tyson 2.0, I’ve Become A True Cannabis Advocate And Enthusiast. Tyson 2.0 Products Make Me Go “WOOOOO!”, And Soon My Fans Everywhere Can Get In The Ric Flair State Of Mind – Limousine Riding, Jet-Flying, Feeling Good, And “WOOOOO!” @ChadBronstein @Aloumis pic.twitter.com/M8KxapLpuY

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) March 24, 2022