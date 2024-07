Ric Flair y CJ Perry ya no estarían vinculados a AEW

Afortunadamente, no tuvimos que soportar una enésima traición de Ric Flair a Sting durante las últimas semanas de «The Icon» como competidor en activo. AEW se guardó de dar mayores vueltas de tuerca y Sting pudo retirarse de perfecta manera, con el apoyo de sus hijos, Darby Allin y Flair, quien incluso recibió una (doble) Superkick vía The Young Bucks.

Desde entonces, «The Nature Boy» no ha vuelto a aparecer por AEW, mientras en los últimos meses la exposición de su bebida energética, Wooooo! Energy, sobre el producto de la casa Élite ha disminuido, hasta el punto de dejar de promocionarse.

Y hablando de personalidades no competitivas, CJ Perry tampoco hace acto de presencia en AEW. Una vez concluida aquella rivalidad entre Miro y Andrade, la otrora Lana desapareció de las pantallas; situación similar a la del gladiador búlgaro.

Hoy, podemos resolver cuanto menos la incógnita acerca de CJ Perry, pues esta revela motu propio en declaraciones a USA Today que su tiempo como «All Elite» ha terminado y que está libre de firmar con cualquier empresa.

Fightful, además, aporta lo siguiente.

«CJ Perry ya no está con AEW, y lleva sin estarlo durante bastante tiempo. CJ Perry, la ex Lana, confirmó a USA Today que su tiempo con All Elite Wrestling había terminado, después de que Fightful mencionara en nuestro Discord esta primavera que no se esperaba que volviera a la empresa o que fuera parte de sus planes creativos.

«AEW confirmó a Fightful que Perry en realidad fue parte de la tanda de salidas de abril. Aunque originalmente había llegado a la empresa con un acuerdo por aparición, había firmado un contrato. La carrera de Perry en AEW se vio dificultada por las lesiones que sufrieron tanto ella como sus clientes en pantalla».