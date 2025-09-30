El legendario Ric Flair estuvo en entrevista recientemente con Escapist Magazine, y allí habló acerca de varios temas. Por ejemplo, habló de Will Ospreay, una de las principales estrellas de AEW, y un luchador con el que ha compartido a nivel personal algunas veces. Flair ha dicho que si bien Ospreay es uno de los mejores del mundo en el ring, le hace falta verlo hacer más promos. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Ric Flair tiene un consejo para Will Ospreay , de AEW

“Will Ospreay… Su trabajo en el ring es increíble. Pero todavía no lo he escuchado hablar. Nunca lo he oído hacer una entrevista. Hasta que no lo escuche en una entrevista… porque puedes ser tremendo en el ring, pero si no puedes hablar, sayonara. Nunca lo he oído hablar, pero es un tipo fenomenal. Es muy respetuoso conmigo. Will Ospreay es tan talentoso, ¡pero me gustaría escucharlo más con el micrófono!”

Además, Flair aseguró que quiere ver a Pat McAfee luchando a tiempo completo en WWE:

“Cuando Gunther luchó contra Pat McAfee, Pat era diez veces más atleta que él. McAfee corriendo por todo el ring, saltando a la tercera cuerda y aplicándole a un tipo un suplex… eso es ser un tremendo atleta. Pat McAfee debería estar luchando de tiempo completo. Y además sabe hablar. En el momento en que tienes miedo de hacerlo, no perteneces ahí. Así es como te lastimas, dudando en un movimiento grande. Pat McAfee es extremadamente atlético, ¡debería luchar a tiempo completo!”

También habló acerca de William Regal:

“Otro buen luchador técnico es Steve Regal. Muy bueno. Muy técnico. Nunca recibió realmente el empuje que merecía. Pero Steve es un excelente luchador técnico y, además de eso, un gran tipo. William Regal merecía un empuje en WWE, es uno de los mejores de la historia».

Y dijo que cuando grabó el video de la canción Ric Flair Drip con Metro Boomin y Offset en 2017, estaba recién salido del hospital:

“Todavía estaba muy enfermo cuando grabé el famoso video musical con Metro Boomin y Offset. Lo gracioso es que acababa de salir del hospital. Tenía un estoma por eso. Todavía la tuve a un lado durante un año y medio después de salir del hospital. Así que, en realidad, estaba bastante incómodo, ¿sabes? Realmente estaba funcionando a media máquina. Y el contacto con el humo en esa casa era increíble. Todavía hablo con Metro todo el tiempo. Qué gran tipo».