En el mes de septiembre Ric Flair lanzó una amenaza contra WWE por el uso del «The Man». El dos veces miembro del Salón de la Fama puso en claro que si la empresa quiere continuar utilizando dicho apodo tienen que pagarle, o tomaría acciones legales. La cuestión es que él tampoco lo tenía registrado. Por eso dio los pasos que tenía que dar para que así fuera. Pero hasta ahora no se ha confirmado tal cosa, mientras que el Imperio McMahon ha continuado vendiendo mercancía y utilizando el sobrenombre para hacer referencia a Becky Lynch.

► Ric Flair vs WWE por The Man

No hemos sabido nada en los últimos meses, en los cuales vimos al «Nature Boy» en la compañía en alguna ocasión, lo que entendimos como que en realidad no existe ningún problema entre ambas partes. O quizá que sea había solucionado de alguna forma de puertas para adentro. Pero ahora descubrimos que la batalla continúa, al menos por parte de Flair. Veamos qué le dijo recientemente a Wrestling Inc:

«Estoy contento con cómo está yendo el proceso (risas). No quiero recibir el mérito pero veo que muchas personas están haciendo esto mismo ahora. Quiero que la gente sepa la verdad antes de que empiecen a gastar dinero. Pasé 40 años construyendo esta marca. Incluso cuando eso no era imprescindible para tener éxito en la lucha libre. En aquella época nunca pensaba en el futuro, pero ha pasado mucho tiempo desde los ochentas. Todo habría sido muy diferente».

No tiene sentido mirar al pasado lamentándose porque no se puede volver, pero el error que cometió entonces lo está intentando subsanar ahora. No sabemos de qué forma va a afectar eso al Imperio McMahon, pero Flair ha dicho que quiere su dinero, que no va a permitir que le quiten nada a su familia. Por lo tanto, puede que tengan que abrir una nueva cuenta de gastos si consigue registrar el dominio de «The Man».