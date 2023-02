Ric Flair, un éxito en Cameo: $700,000 en 21 meses

Cameo es una plataforma que tanto personas famosas utilizan para conectar con sus fanáticos a los que envían videos personalizados cuando estos pagan un montante económico. En 2020 hubo bastante alboroto con ella (y con Twitch) en la WWE debido a que Vince McMahon prohibió a las Superestrellas que tuviesen cuentas en ellas. Y cuando algunas se fueron,como Adam Cole o Saraya las recuperaro para recontar con sus fans así como generar ingresos extra. Curiosamente, en 2021, la compañía se alió con la primera para la promoción de WrestleMania 37.

> Ric Flair, un éxito en Cameo

En el mismo orden de cosas, en 2022 supimos que Mick Foley habría ganado medio millón de dólares en Cameo, lo cual es una absoluta barbaridad, aunque comprensible teniendo en cuenta quién es el miembro del Salón de la Fama. Y ahora seguimos tirando del mismo hilo pero con Ric Flair, alguien todavía más grande. Y es que en un reciente episodio de su podcast, To Be The Man, da a conocer que en 21 ha ganado casi $700,000 con esta plataforma. Nos podemos imaginar la cantidad de fanáticos que querrían un mensaje personalizado del Nature Boy.

“Escucha, gané $700,000 haciendo Cameos. Solo duran un minuto [risas]. Eso es solo hablar durante dos minutos. Son 21 meses”.

Pero no es una sorpresa. Ahí tenemos también a Mandy Rose, quien en unos pocos meses, desde su despido de la WWE a finales de año hasta antes incluso de que comenzara 2023 consiguió ganar un millón de dólares con sus publicaciones en FanTime. De ahí también se entiende que todavía no haya vuelto a los encordados. Realmente, no lo necesita. Aunque eso no quiere decir que no quiera. Pero no hemos tenido ninguna novedad al respecto.