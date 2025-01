Ric Flair: «Tony Khan es una de las mejores personas»

Tony Khan siempre ha hablado maravillas de Ric Flair –desde decir que tenerlo en AEW es especial o que no le pagan sino que es él quien paga a la casa Élite– pero el «Nature Boy» en ocasiones ha mostrado desconfianza en el presidente, comentando que debería ser otra persona el programador, que fue el también fundador quien no le permitió ser manager de Andrade, o criticando su sistema de rotaciones. En cambio, cuando ha hablado de su relación entre ambos, el dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE lo ha hecho en todo momento de manera positiva:

“Al mismo tiempo, el tipo me dijo: ‘Estas como enterrando a Tony Khan’. Dije, ¿cómo voy a enterrar a Tony Khan? Tony Khan es un hombre. Puedo decir que el cartel cambió como resultado de decisiones que tomó como propietario de la empresa. Por cierto, recibí el mensaje de texto más amable de Tony Khan en el mundo, felicitándome por explicar por qué no estaba allí, así que quienquiera que esté preocupado por mí, no voy a mencionar su nombre, mi relación con Tony Khan es genial”.

► Una de las mejores personas

Quizá no siempre estuviera de acuerdo con las decisiones de Khan pero Flair tampoco ha dejado que ello afecte a la conexión personal que comparten. Una vez más lo aclara en su reciente entrevista en The Five Star Podcast:

«Somos muy cercanos. Es uno de los más grandes, no solo un gran promotor, sino una de las mejores personas, uno de los seres humanos más increíbles que he conocido. Un tipo muy cariñoso y genuino. Tiene más dinero que Dios [risas]. (Yo no tengo) el dinero de Tony Khan. Yo compré tiempo en un jet, Tony tiene un jet. Probablemente varios».