Ric Flair está encantado con cómo está funcionando en estos momentos el producto de la WWE. Así lo expresa en un reciente episodio de su To Be The Man, apuntando también que tan bien está yendo que nadie habla de All Elite Wrestling.

► Ric Flair y el presente de WWE-AEW

“Me encantó (Royal Rumble 2023). Lo que más me gusta es que es impredecible. Sabías que algo iba a pasar, pero no sabías qué. Vi esa promo en Filadelfia [en Raw XXX], que fue muy entretenida. Sami Zayn, es bueno. Eso realmente lo definió la otra noche, hacer eso. Golpeó fuerte a [Roman], así que se veía bien. De todos modos, Roman es una casa de ladrillo, así que no le hizo daño. Pero la forma en que lo golpeó tan fuerte como lo golpeó, la gente se puso de pie y dijo: ‘Mi*rda’. De eso se trata todo. WWE en este momento está en una posición tan caliente donde todo está haciendo clic en una nota tan positiva. Es una locura. Todo es boom, boom, boom. Es increíble.

“No pierden el ritmo, y ni siquiera escucho a la gente hablar sobre AEW, y soy bastante fácil de encontrar. Lo veo, pero cuando la WWE se pone en marcha como ahora, parece que todo lo demás palidece en comparación. No le quitaré nada a AEW. Es solo que, cuando [WWE] hace clic así, entre Roman y ‘La Reina’ (Charlotte Flair), y las cosas con Becky y Bayley son realmente buenas, y Sami Zayn y The Usos, estos niños, todos han estado en la cima. Rhea ha estado en la cima, pero no como lo está ahora. Se colocó en una posición completamente nueva, y estoy seguro de que está abrumada por la emoción, solo por la oportunidad de estar allí. Es Los Ángeles, solo la palabra ‘LA’, están justo en la capital mundial del entretenimiento, y creo que ya se agotaron las entradas para ambas noches. No puedo esperar a llegar allí para verlo”.

¿Qué te parecen las palabras de Ric Flair?