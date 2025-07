Ric Flair: “Tiffany Stratton me dio vergüenza”

A Ric Flair no le gustó que Tiffany Stratton hablara de la vida privada de su hija, Charlotte Flair, durante su rivalidad de camino a WrestleMania 41, donde la todavía Campeona WWE retendría el título frente a «La Reina».

Recordemos que «Tiffy» hizo referencia a los tres divorcios de su oponente, quien a su vez dijo que su pareja, Ludwig Kaiser, le envió mensajes privados. Atendamos ahora a las palabras del «Nature Boy» en The Ariel Helwani Show:

«¿Sabes qué? Me da vergüenza por ella… No voy a decir más porque no quiero que afecte a nada, pero fue la mier más barata que he escuchado en mi vida… Bueno, fuera lo que fuera (si fue parte del show o algo real), fue hiriente. Y si fue real, es aún peor, porque no es algo con lo que se deba bromear.»