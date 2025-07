Ric Flair sobre Hulk Hogan: «Temo ser el próximo»

Tras una primera y breve declaración en redes sociales sobre el fallecimiento de su amigo, Ric Flair se expresa nuevamente sobre Hulk Hogan. En esta ocasión, el «Nature Boy» habla desde The Ariel Helwani Show y además de comentar sobre «El Inmortal» también se muestra preocupado por sí mismo.

“Creo que simplemente se cansó. Es decir, 11 operaciones de espalda, reemplazos de cadera. Ahora, una cirugía de cuello. ¿Cuánto puede aguantar tu cuerpo? Todos nos hemos puesto en situaciones ridículas en este negocio, pero aquí estoy, soy cinco años mayor que Hulk y no me duele nada. He tenido algunos problemas graves de salud, pero no tengo ni un dolor o molestia en el cuerpo, y eso me molesta y, por supuesto, me da ansiedad pensar que yo podría ser el siguiente”, dijo Flair entre risas.