Ric Flair: «Sasha Banks acabará volviendo a WWE»

Entre la animadversión que despierta en muchos seguidores y el hecho de que ahora milite en AEW, Mercedes Moné siempre arrastrará una condición de ex-WWE que le será difícil dejar atrás. Aunque este 2024 haya sido una de las luchadoras más destacadas del panorama mundial.

Una semana atrás, cierto seguidor consideró su firma por AEW una rebaja de su estatus, y vía Instagram Live, Moné quiso responderle.

«Acabo de ver a alguien decir: ‘Ese downgrade tiene que estudiarse.’ Perra. Soy más rica de lo que jamás he sido, dando las mejores luchas de mi vida, así que cállate la p… Odio a la gente estúpida . Odio a la gente estúpida. Estoy viviendo mi mejor vida, la mejor vida de todas. Es una mejora, bebé. Avancé, no retrocedí. Es el mejor sentimiento del mundo estar rico en espíritu, rico en tu cuenta bancaria y rico en la vida. Es lo mejor».

El pasado septiembre, ante los micrófonos de The Breakfast Club, Moné respondió así a la pregunta de si se ve otra vez trabajando en WWE.

«Después de la manera en que AEW me ha tratado, no lo sé. No creo. Siento que tengo la mejor relación con AEW en este momento, y es legítimo, estoy viviendo mis sueños y es el mejor lugar en el que he estado, tanto mental como físicamente. Poder tener nuevos sueños después de estar en la industria durante 14 años es la mejor sensación del mundo, así que AEW es mi hogar en este momento».