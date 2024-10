Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Sebastian Kidder, el hijastro de 24 años de edad de Ric Flair, falleció recientemente a causa de suicidio con arma de fuego. Esto ha devastado a la familia Flair, pues tanto Charlotte Flair como el propio Ric han expresado su dolor en redes sociales.

El dos veces Miembro del Salón de la Fama WWE, Ric Flair, le rindió un homenaje a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter. Estas fueron sus emotivas palabras:

«He pasado horas pensando en qué decir. Tras escuchar la noticia del fallecimiento de Sebastian, solo puedo imaginar lo que Wendy y Paul están pasando, habiendo perdido un hijo aproximadamente de la misma edad en 2013. Sé que el dolor de esta pérdida estará con ustedes por el resto de sus vidas. A diario pienso en Reid, y sé que continuarán pensando en Sebastian.»

«No pueden culparse, como yo me culpé por hacer de Reid mi mejor amigo en lugar de ser un buen padre. A veces nos acercamos tanto a nuestros hijos que olvidamos que nos necesitan en tantas otras formas. Estoy muy agradecido por el tiempo que compartí con Sebastian.»

«Fue tan generoso al compartir a su madre conmigo mientras yo estaba luchando, y también cuando Reid falleció. Sebastian era un talento múltiple, y a los ojos de todos fue un gran éxito y siempre será recordado de esa manera.»

«Wendy, mantente fuerte y no permitas que nada desvíe tus esfuerzos en todos los proyectos exitosos que tienes por delante. ¡Que Dios los bendiga a ambos! Descansa en paz, Sebastian».

I Have Spent Hours Wondering What To Say. After Hearing The News Of Sebastian’s Passing, I Can Only Imagine What Wendy & Paul Are Going Through Having Lost A Son Approximately The Same Age In 2013. I Know The Pain Of Your Loss Will Be With You The Rest Of Your Life. I Still Every… pic.twitter.com/yvJE4ownOQ

