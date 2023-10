Ric Flair revela planes para una película basada en su vida

Ric Flair ya terminó con su carrera como luchador, y aunque ha contemplado volver a salir (una vez más) del retiro, nadie puede negar en este punto la legendaria carrera que ha tenido. Es dos veces miembro del Salón de la Fama WWE y sus logros son muy difíciles de alcanzar en estos tiempos.

► Un libro y una película basada en la vida de Ric Flair saldrá en producción

Además de sus logros en la lucha libre profesional, Ric Flair es también alguien que piensa en negocios (e incluso suele aparecer en algunos comerciales en los Estados Unidos). Dicho esto, la vida de Ric Flair es ciertamente digna de un libro y una película y resulta que tendrá ambas cosas.

Durante una aparición reciente en The Breakfast Club en 105.1 FM, Ric Flair habló sobre su biografía, y luego de que uno de los presentadores le hiciera saber que no podía esperar a ver una película de Ric Flair, el dos veces miembro del Salón de la Fama WWE reveló que ya se está preparando una película y que no tendrá nada que ver con su próximo libro, que saldrá aparte.

«Lo sé. ¿Adivina qué? Está llegando (la película). Y no está basado en mi libro. No puedo decirte más que eso. Me acabo de enterar… la huelga de escritores ha terminado. No puedo decir nada más”.

Ric Flair también duda de que regrese a la WWE en el futuro previsible, pero de momento vive tranquilo como alguien que ya lo ha dado todo a la industria. Con la huelga de escritores probablemente terminando, es posible que una película sobre la vida del 16 veces campeón mundial llegue muy pronto.