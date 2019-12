En una edición reciente de su podcast WWE After the Bell, Corey Graves criticó a la compañía por la forma en que están manejando a Charlotte Flair, señalando que la hija de Ric Flair debería ser más prominente de lo que ha sido últimamente, donde está siendo limitada a una rivalidad en parejas contra las Kabuki Warriors donde suponemos, que culminó en TLC 2019, luego de que perdieran su lucha titular.

En una entrevista reciente en el Podcast de Wrestling Inc, el padre de Charlotte, Ric Flair, estuvo de acuerdo con Graves en su mayor parte y reiteró que su hija es mejor luchadora de lo que él fue.

«No creo que ella se vaya a aburrir con sus historias y que no esté dispuesta a darlo todo. Ese detalle es en lo que se equivoca Corey. Pero en lo que respecta a ser la mejor atleta en la compañía, una segura Hall of Famer y la más grande estrella de la división femenil, está en lo cierto.

«No estoy contento con la manera en que la están manejando, pero la han puesto en ese papel. En primera, necesito quedar fuera de la ecuación, pues me ha superado en talento, aunque ella no estará luchando cuarenta años, que es por lo cual todavía soy conocido. Pero pienso que la ven y dicen: ‘Es como su papá, hará lo que queramos porque es una profesional’.

Sobre su itinerario, pues recientemente luchó un lunes en Raw, fue el martes a un evento de March of Dimes, el miércoles fue a grabar un comercial de Snickers, el jueves fue a su casa sólo para volar el viernes a Jacksonville para SmackDown:

«Ella no trabajaría de otra forma. Ha pasado que a veces la dejan fuera de algo y me pregunta: ‘Papá, ¿por qué me dejaron fuera?’. Yo le he enseñado a que sólo tenga un día de descanso a la semana. Así fue educada, y es por ello que quiere ser la mejor cada maldito minuto».