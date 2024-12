La leyenda viviente «Nature Boy» Ric Flair recuerda a Shawn Michaels y Ricky «The Dragon» Steamboat como los mejores trabajadores con los que compartió el ring. También son (los tres) algunos de los más grandes luchadores de todos los tiempos. Así que las declaraciones del veterano, dentro de que cada uno es un mundo y uno combina de una manera con cada compañero/oponente, no sorprenderán a nadie.

► Los mejores trabajadores

«Ricky Steamboat, quiero decir, los dos mejores luchadores con los que he estado en el ring y los mejores que he conocido son Shawn Michaels y Ricky Steamboat. Ricky nunca trabajó como heel (villano), ya sabes, es como tratar de convertir a Jack Brisco en un heel, pero para mí, Steamboat y Shawn son los dos mejores con los que he estado en el ring. No le estoy quitando mérito a nadie más, pero es difícil argumentar en contra de Steamboat. Y, por supuesto, Shawn Michaels creo que es reconocido universalmente como probablemente el mejor luchador en el negocio. Cuando sigues siendo considerado el mejor luchador del negocio 10 años después de haberte retirado, entonces debes haber sido bastante increíble.»

Con Michaels, Flair compartió el cuadrilátero en 97 ocasiones (según Cagematch.com). Entre todas ellas, indudablemente la más destacada fue cuando Shawn retiró (de WWE, porque posteriormente tendría más combates fuera) a Ric en WrestleMania 24. También podemos mencionar su mano a mano en Bad Blood 2003. O el Royal Rumble 1992 donde el «Nature Boy» ganó el título de peso completo.

Con Steamboat, el dos veces miembro del Salón de la Fama compartió el encordado 293 veces. La segunda, allá por 1977, fue en un combate por el Campeonato Mid-Atlantic de Televisión de la NWA. También lucharían por el Campeonato de Estados Unidos de la misma promotora poco después. E igualmente destacaron sus enfrentamientos por el cinturón del mundo en Chi-Town Rumble y WrestleWar en 1989. O por el título máximo de WCW en Spring Stampede 1994.