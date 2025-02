Ric Flair quiso que John Cena ganara en Royal Rumble

John Cena no pudo ganar en el Royal Rumble quedándose muy cerca, ya que fue eliminado por Jey Uso en el momento decisivo del combate. Esto, evidentemente trastocó sus planes de lograr el campeonato mundial número 17 y superar a Ric Flair, pero ve en Elimination Chamber 2025 como la vía más idónea para tener una lucha titular en WrestleMania 41; sin embargo, dentro de la estructura enjaulada se las verá con CM Punk, Drew McIntyre, Logan Paul, Damian Priest y Seth Rollins.

► Ric Flair explica el motivo detrás de su apoyo a JOhn Cena

El miembro del Salón de la Fama de la WWE Ric Flair brindó su apoyo a John Cena de cara al Royal Rumble y esperaba que lograra el triunfo, lo cual evidentemente no sucedió. Al respecto, durante una aparición reciente en «Gabby AF», Flair explicó el motivo detrás de su apoyo a Cena, a pesar de que se encuentra amenazando su histórico récord.

«Realmente estaba apoyando a John porque habrían estado hablando de mí en la televisión durante los próximos tres meses. pero me mantuvo a raya. Jey es genial. Los Usos son luchadores fenomenales, individualmente y como equipo. Son niños grandes y la gente no se da cuenta. Pesan 105 o 110 kilos; no son tipos pequeños. Pueden hacer todo lo que Rey Mysterio puede hacer».

Ric Flair y John Cena están actualmente empatados por la mayor cantidad de reinados como Campeones Mundiales con un total de 16, con este último teniendo todavía la posibilidad real de superarlo. De hecho, las apuestas iniciales apuntan a Cena como el favorito para ganar en Elimination Chamber e intentar hacer historia en WrestleMania 41, que será su último, dado que se encuentra en el año de su retiro. Ahora, si bien un combate de Elimination Chamber no es nada fácil con otras cinco Superestrellas dentro, no es menos cierto de que en el caso de que Cena salga victorioso, el tema de conversación volverá a ser esta posibilidad de que supere a «The Nature Boy» con su campeonato número 17.