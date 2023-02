Siempre se ha hablado de si Kenny Omega y The Young Bucks podrían firmar con la WWE. Cualquiera diría que ahora es menos probable que nunca teniendo en cuenta que ya han formado su propia compañía, AEW, donde no solo son tres de las principales estrellas -y Campeones Mundiales de Tríos- sino también Vicepresidentes Ejecutivos. No obstante, recientemente estuvimos hablando de que en la organización McMahon creen posible firmar a Omega. Y Booker T cree que sería aún más grande si diera ese paso.

> Ric Flair quiere a The Elite en la WWE

Ahora contamos con la opinión de otro Hall of Famer como es Ric Flair. El Nature Boy estuvo hablando en su podcast, To Be the Man, de que los tres luchadores pasen de ser All Elite a ser Superestrellas y él quiere que lo hagan. El dos veces miembro del Salón de la Fama quiere a The Elite en la WWE. También aprovecha para reprender a Tony Khan.

“Espero que lo hagan. Pero si soy Tony Khan, tengo un tipo en relaciones con talentos que me dice que cierre la boca. ¿En realidad? ¿Crees que Vince toleraría [esto]? No.

“Creo que Tony se está enamorando tanto del producto, como les dije el otro día, y también está muy cautivado, tan apegado personalmente al producto, como lo está con el fútbol también. Él no está mirando lo que está pasando. ¿Por qué siguen hablando de CM Punk?”.

Imaginemos cuán grande sería que The Elite aparecieran en WrestleMania 39 para ayudar a Cody Rhodes contra The Bloodline.

¿Estás de acuerdo con Ric Flair?