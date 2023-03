Ric Flair quería un enfrentamiento contra Roman Reigns

Ric Flair es dos veces miembro del Salón de la Fama WWE y su ilustre carrera no tiene igual, siendo partícipe de algunos enfrentamientos épicos. Roman Reigns, en cambio, está pasando por el mejor momento en su carrera como Campeón Universal Indisputable WWE, y bien podría llegar a la marca de mil días como monarca si lograr superar a Cody Rhodes en WrestleMania 39.

► Ric Flair “reconoce” a Roman Reigns

Ric Flair ha observado a Roman Reigns en cada paso de su carrera, pero nunca llegaron a coincidir en el ring debido a la diferencia de edad. Durante la última edición de su podcast To Be The Man, el dos veces miembro del Salón de la Fama lamentó el hecho de no haber podido enfrentrse contra el Jefe Tribal en un ring, aunque desearía que eso hubiera sucedido.

“No mientras estaba activo, pero el tipo con el que siempre deseé haber luchado, incluso cuando tenía poco más de 50 años, es Roman. Es el único tipo con el que desearía haber luchado y no pude, porque luché contra todos los demás. No en mi mejor momento, pero al menos tuve la oportunidad de estar en el ring con ellos”.

Sin duda un enfrentamiento entre Roman Reigns y Ric Flair en su mejor momento hubiera sido algo digno de ver, aunque lamentablemente por las situaciones actuales de cada uno eso ya no sea posible, con Ric Flair ya retirado de toda competición.